В США прокомментировали якобы маневры кораблей ВМФ России вблизи стран НАТО

В США заявили, что следят за ситуацией с якобы российскими судами у границ НАТО

В Соединенных Штатах с повышенным вниманием относятся к сообщениям о предполагаемых маневрах российских военных кораблей в непосредственной близости от границ государств-членов НАТО и поддерживают тесные контакты с союзниками по альянсу. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, чьи слова приводит РИА Новости.

«Это вопрос, который администрация воспринимает очень серьезно, и мы постоянно мониторим ситуацию. Совет национальной безопасности находится в непрерывной связи с нашими союзниками по НАТО, и президент также регулярно разговаривает с ними», – сообщила Левитт в ходе пресс-конференции.

Так она прокомментировала вопрос о степени обеспокоенности Белого дома потенциальными «провокациями» со стороны российского военно-морского флота, включая информацию о предполагаемых инцидентах с датскими военными во время проведения саммита Европейского союза в Копенгагене.

3 октября глава датской Службы военной разведки Томас Аренкиль заявил, что Россия якобы развернула «гибридную войну» против Дании и западных стран, поскольку один из российских военных кораблей находится вблизи датского острова Лангеланн.

