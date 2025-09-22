ВС США у берегов Доминиканской Республики нанесли удар по катеру с наркотиками

Вооруженные силы США у берегов Доминиканской Республики уничтожили перевозивший наркотики быстроходный катер. Об этом сообщает издание Diario Libre.

Операция была проведена совместно Южным командованием ВС США с Управлением по контролю за наркотиками и Военно-морскими силами Доминиканы. Согласно имевшимся разведывательным данным, наркоторговцы намеревались использовать территорию Доминиканской Республики для транзита запрещенных веществ в Соединенные Штаты и перевезти на катере около тонны наркотиков.

После того, как американские военные нанесли по судну удар, доминиканские службы обнаружили на катере 13 мешков с 377 упаковками, предположительно кокаина. Еще примерно 60 упаковок с наркотиками сгорели при взрыве катера после удара по нему.

Издание напомнило, что операция у берегов Доминиканской Республики была проведена в рамках стратегии Вашингтона по усилению американского присутствия в Карибском бассейне для борьбы с международной наркоторговлей.

20 сентября президент США Дональд Трамп рассказал о нанесении нового удара по судну, которое было связано с торговлей наркотиками.

2 сентября Трамп заявил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля в ходе операции ВМС США в международных водах.

Ранее эксперты раскрыли цель наращивания сил США на Карибах.