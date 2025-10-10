На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мирзиёев на саммите СНГ предложил участвовать в проектах в Афганистане

Президент Узбекистана призвал страны СНГ развивать инфраструктуру Афганистана
true
true
true
close
«Prezident matbuot kotibi | Sherzod Asadov»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Prezident matbuot kotibi | Sherzod Asadov»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе саммита с лидерами стран СНГ выступил с инициативой совместного участия в инфраструктурных проектах Афганистана. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.

«Президент Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств СНГ <...> уделил особое внимание ситуации в Афганистане, предложил совместно участвовать в инфраструктурных проектах в этой стране», — написал он.

В своей речи политик также затронул вопросы безопасности стран Содружества и предложил усовершенствовать координацию между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами государств.

7 октября по итогам заседания Московского формата консультаций (МФК) по Афганистану глава афганского МИД Амир Хан Моттаки призвал мировое сообщество последовать примеру России и признать Исламский Эмират Афганистан.

В мероприятии приняли участие представители России, Белоруссии, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Это первый визит афганской делегации на заседание в таком формате.

Ранее Путин заявил о готовности России поддержать власти Афганистана в борьбе с терроризмом.

Все новости на тему:
События в Афганистане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами