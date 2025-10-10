Мирзиёев на саммите СНГ предложил участвовать в проектах в Афганистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе саммита с лидерами стран СНГ выступил с инициативой совместного участия в инфраструктурных проектах Афганистана. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.

«Президент Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств СНГ <...> уделил особое внимание ситуации в Афганистане, предложил совместно участвовать в инфраструктурных проектах в этой стране», — написал он.

В своей речи политик также затронул вопросы безопасности стран Содружества и предложил усовершенствовать координацию между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами государств.

7 октября по итогам заседания Московского формата консультаций (МФК) по Афганистану глава афганского МИД Амир Хан Моттаки призвал мировое сообщество последовать примеру России и признать Исламский Эмират Афганистан.

В мероприятии приняли участие представители России, Белоруссии, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Это первый визит афганской делегации на заседание в таком формате.

Ранее Путин заявил о готовности России поддержать власти Афганистана в борьбе с терроризмом.