В российском посольстве высказались о производстве БПЛА в Нидерландах

Запуск производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Нидерландах станет новым этапом в гонке вооружений. Об этом заявили РИА Новости в российском посольстве в Гааге.

«Рассматриваем это решение Гааги как очередной этап в гонке вооружений, с помощью которой Нидерланды рассчитывают придать «второе дыхание» национальному военно-промышленному комплексу», — отметили в диппредставительстве.

При этом в посольстве добавили, что готовность поставлять эту продукцию Киеву свидетельствует о том, что королевство еще глубже увязает в украинском конфликте и не настроено на его мирное урегулирование.

До этого минобороны Нидерландов заявило о запуске производства оборонной продукции на заводе VDL в Борне. По словам главы ведомства Рубена Брекелманса, первые производственные линии по сборке БПЛА запустят в течение нескольких месяцев. В МО отметили, что данная оборонная продукция укрепит не только вооруженные силы Нидерландов, но и ВСУ.

6 октября исполняющий обязанности премьер-министра королевства Дик Схоф сообщил, что Нидерланды выделят Всемирному банку €55 млн на программы помощи Украине. По его словам, С 2022 года страна выделила на поддержку Киева €20,6 млрд, из них €13,6 млрд — на военную помощь.

4 сентября Брекелманс рассказал: в Нидерландах официально приступило к работе Объединенное командование вооруженных сил, созданное для обеспечения постоянной боеготовности страны к потенциальному долгосрочному военному конфликту. Оно станет ключевым центром для координации деятельности всех видов вооруженных сил, включая разведку и силы специальных операций.

Ранее в Нидерландах арестовали подростков, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ.