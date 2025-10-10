На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском посольстве высказались о производстве БПЛА в Нидерландах

Посольство РФ: производство БПЛА в Нидерландах усилит гонку вооружений
true
true
true
close
Unsplash

Запуск производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Нидерландах станет новым этапом в гонке вооружений. Об этом заявили РИА Новости в российском посольстве в Гааге.

«Рассматриваем это решение Гааги как очередной этап в гонке вооружений, с помощью которой Нидерланды рассчитывают придать «второе дыхание» национальному военно-промышленному комплексу», — отметили в диппредставительстве.

При этом в посольстве добавили, что готовность поставлять эту продукцию Киеву свидетельствует о том, что королевство еще глубже увязает в украинском конфликте и не настроено на его мирное урегулирование.

До этого минобороны Нидерландов заявило о запуске производства оборонной продукции на заводе VDL в Борне. По словам главы ведомства Рубена Брекелманса, первые производственные линии по сборке БПЛА запустят в течение нескольких месяцев. В МО отметили, что данная оборонная продукция укрепит не только вооруженные силы Нидерландов, но и ВСУ.

6 октября исполняющий обязанности премьер-министра королевства Дик Схоф сообщил, что Нидерланды выделят Всемирному банку €55 млн на программы помощи Украине. По его словам, С 2022 года страна выделила на поддержку Киева €20,6 млрд, из них €13,6 млрд — на военную помощь.

4 сентября Брекелманс рассказал: в Нидерландах официально приступило к работе Объединенное командование вооруженных сил, созданное для обеспечения постоянной боеготовности страны к потенциальному долгосрочному военному конфликту. Оно станет ключевым центром для координации деятельности всех видов вооруженных сил, включая разведку и силы специальных операций.

Ранее в Нидерландах арестовали подростков, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами