В Нидерландах подготовились к затяжному конфликту

В Нидерландах официально приступило к работе Объединенное командование вооруженных сил, созданное для обеспечения постоянной боеготовности страны к потенциальному долгосрочному военному конфликту. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс на церемонии открытия штаба в Гааге, чьи слова приводит издание Algemeen Dagblad.

По словам министра, новое командование станет ключевым центром для координации деятельности всех видов вооруженных сил, включая разведку и силы специальных операций.

«Раньше наши миссии в Ираке, Афганистане или Мали можно было заранее спланировать и ограничить во времени. В нынешних же условиях вооруженные силы должны постоянно быть готовы к защите территории НАТО», – сказал Брекелманс.

Глава Генерального штаба нидерландской армии Онно Эйхелсхейм сообщил, что в новом центре будут работать около 300 человек, отвечающих как за планирование будущих операций, так и за поддержку действующих подразделений.

«Мы должны быть готовы к длительному противостоянию, и на этот случай новое командование координирует работу всех подразделений — от космических до морских», – подчеркнул он.

Ранее в Нидерландах заявили о планах отправить около 300 военных в Польшу.