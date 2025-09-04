На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нидерландах подготовились к затяжному конфликту

В Нидерландах создано новое военное командование на случай затяжного конфликта
true
true
true
close
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

В Нидерландах официально приступило к работе Объединенное командование вооруженных сил, созданное для обеспечения постоянной боеготовности страны к потенциальному долгосрочному военному конфликту. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс на церемонии открытия штаба в Гааге, чьи слова приводит издание Algemeen Dagblad.

По словам министра, новое командование станет ключевым центром для координации деятельности всех видов вооруженных сил, включая разведку и силы специальных операций.

«Раньше наши миссии в Ираке, Афганистане или Мали можно было заранее спланировать и ограничить во времени. В нынешних же условиях вооруженные силы должны постоянно быть готовы к защите территории НАТО», – сказал Брекелманс.

Глава Генерального штаба нидерландской армии Онно Эйхелсхейм сообщил, что в новом центре будут работать около 300 человек, отвечающих как за планирование будущих операций, так и за поддержку действующих подразделений.

«Мы должны быть готовы к длительному противостоянию, и на этот случай новое командование координирует работу всех подразделений — от космических до морских», – подчеркнул он.

Ранее в Нидерландах заявили о планах отправить около 300 военных в Польшу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами