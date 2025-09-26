На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нидерландах арестовали подростков, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

NL Times: двух подростков из Нидерландов заподозрили в шпионаже в пользу РФ
close
AP

Двух подростков из Нидерландов арестовали по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщает NL Times.

По информации журналистов, 17-летние юноши якобы выполняли хакерские задания в Гааге. Молодые люди проходили рядом со зданиями Европола и Евроюста с так называемым «WiFi-сниффером» — устройством, предназначенным для перехвата и регистрации трафика, проходящего через цифровую сеть или часть сети.

В материале утверждается, что подростков завербовали через мессенджер Telegram. Сотрудники правоохранительных органов задержали их 22 сентября, а спустя три дня юноши предстали перед следственным судьей.

«Один подросток останется под стражей еще на 14 дней, а другой будет находиться под домашним арестом с электронным браслетом», — говорится в статье.

25 сентября агентство «Интерфакс» сообщило, что Вируский уездный суд Эстонии приговорил гражданина республики Игоря Лобина к пяти годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу РФ. Также его обязали выплатить штраф в размере €2 215 в пользу государства. Следователи считают, что мужчина с 2017 года действовал в интересах российских специальных служб.

Ранее австрийская нефтегазовая компания OMV уволила топ-менеджера по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

