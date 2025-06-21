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Путин поздравил ветеранов Антитеррористического центра СНГ с годовщиной создания структуры

Путин: важно наращивать взаимодействие спецслужб в рамках СНГ
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Александр Демьянчук/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Антитеррористического центра СНГ с годовщиной образования структуры. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что в условиях крупных изменений в мире в Евразийском регионе важно наращивать взаимодействие специальных служб и правоохранительных органов в рамках СНГ, вести непрерывный обмен опытом и актуальными сведениями, вводить новые модели антитеррористических действий, а также сохранять и развивать сотрудничество.

Российский лидер отметил, что за 25 лет центр зарекомендовал себя как важное и неотъемлемое звено в системе обеспечения коллективной безопасности, сильно укрепив свой кадровый, технический, аналитический потенциал, внес большой вклад в борьбу с международным терроризмом и экстремизмом.

Путин выразил уверенность в том, что работники Антитеррористического центра СНГ и в дальнейшем будут достойно, с честью выполнять свой долг, активно углублять партнерство в сфере антитеррора.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке к саммиту глав стран СНГ.

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