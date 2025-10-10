«Не все так однозначно»: политолог о диалоге Москвы и Вашингтона

Политолог Сергей Маркелов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал слова замглавы МИД России Сергея Рябкова об утрате переговорного импульса, заданного после встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. По мнению эксперта, российские политики начали использовать некоторые информационные приемы, которые применяет Запад.

В частности, речь идет о подаче разнонаправленных сигналов: когда один авторитетный источник говорит, что все плохо, а другой, почти такой же по статусу, утверждает обратное. Маркелов обратил внимание, что помощник российского лидера Юрий Ушаков в то же время заявляет, что контакты между представителями администраций президентов РФ и США проводятся постоянно.

«Я считаю это позитивным шагом. Главное — это то, какой из подходов будет реализован на практике. Россия может продолжать действовать в духе Рябкова — отказываясь от предложений диалога или мероприятий. Но я уверен, что будут работать оба варианта. Это может быть модель «шаг вперед, два назад» или «два вперед, один назад», — сказал политолог.

По его мнению, разнонаправленные сигналы дают возможность выбрать ту позицию, которая больше подходит в конкретной ситуации.

Как заявил 8 октября Рябков, импульс для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, который последовал после встречи Путина с Трампом в Анкоридже, оказался исчерпан. Кроме того, дипломат признал, что российско-американские отношения дали трещину. В Кремле подчеркнули, что диалог Москвы и Вашингтона по линии дипломатических ведомств сейчас находится в «подавленном» состоянии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

9 октября Ушаков сообщил, что контакты между представителями администраций Путина и Трампа не прекращаются. По его словам, взаимодействие идет на основе договоренностей, сформированных перед встречей и во время встречи двух президентов на Аляске.

Ранее в Кремле заявили, что «импульс Анкориджа» до сих пор жив.