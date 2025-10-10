Медведев приехал на оружейную выставку в Пхеньяне

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев осмотрел выставку вооружений Корейской народной армии в Пхеньяне. Об этом пишет РИА Новости.

«Медведеву в том числе продемонстрировали ракетные комплексы, различные беспилотники, безэкипажный катер и другую военную технику», — сказано в сообщении.

Как сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), выставка вооружений «Развитие дела обороны государства - 2025», приуроченная к 80-летию основания Трудовой партии Кореи, открылась ранее в Пхеньяне с участием лидера Ким Чен Ына. Уточняется, что там представлены в том числе вооружения с элементами искусственного интеллекта.

Медведев возглавляет делегацию «Единой России», прибывшую в Пхеньян по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Российская делегация примет участие в официальных торжествах, приуроченных к 80-летнему юбилею партии, который будет отмечаться 10 октября.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление с днем рождения. Помощник Путина охарактеризовал поздравительные слова северокорейского лидера как «теплые и нестандартные».

Ранее Медведев заявил о «напрягшихся врагах» после приземления в КНДР.