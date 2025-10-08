На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев заявил о «напрягшихся врагах» после приземления в КНДР

Медведев посетил КНДР и написал пост о напрягшихся врагах
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Северную Корею на мероприятия, посвященные 80-летию создания Трудовой партии страны. Об этом он написал в своем канале в мессенджере Max.

«Прибыл на 80-летие Трудовой партии Кореи. Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются», — заявил Медведев.

Политик возглавляет делегацию «Единой России», прибывшую в Пхеньян по приглашению Центрального комитета ТПК. Российская делегация примет участие в официальных торжествах, приуроченных к юбилею партии, который будет отмечаться 10 октября.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление с днем рождения. Помощник Путина охарактеризовал поздравительные слова северокорейского лидера как «теплые и нестандартные».

Ранее Белоусов рассказал о последствиях участия КНДР в освобождении Курской области.

