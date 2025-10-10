На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Помощник Путина раскритиковал заявление Зеленского о Нобелевской премии Трампа

Ушаков назвал чудовищным заявление Зеленского о Tomahawk и Нобелевской премии
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал чудовищной мыслью заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что власти страны поддержат кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира только в случае поставок крылатых ракет Tomahawk. Чиновник прокомментировал это высказывание в ходе интервью, запись которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Александр Юнашев.

«То есть премия мира за предоставление оружия. Даже мысль какая-то чудовищная», — сказал Ушаков.

Помощник российского лидера добавил, что заявление Зеленского демонстрирует, кого он из себя представляет.

7 октября Трамп сообщил, что почти принял решение об отправке Tomahawk на Украину. В то же время он отметил, что сначала должен получить от Киева гарантии относительно целей применения ракет.

Через два дня после этого Зеленский рассказал, что Украина выдвинет американского лидера на Нобелевскую премию мира, если получит от США ракеты Tomahawk. Также глава государства говорил, что Киев сделает такой шаг, если Трамп предоставит возможность для прекращения огня.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил о последствиях отправки Tomahawk на Украину.

