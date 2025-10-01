Небензя заявил, что Россия не удивится новым санкциям со стороны США

Небензя: против нас ввели уже столько санкций, что новым не удивимся

Россия не удивится введению новых санкций со стороны США, но уже адаптировалась к этому и готова справиться с ними. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции по случаю перехода председательства в Совете Безопасности к России, передает РИА Новости.

«Президент [США Дональд] Трамп — политик особого рода. Он любит быстрые решения, а в данной ситуации быстрые решения не работают, поэтому я не знаю, что будет с санкциями, но мы уже столько их видели, что я не удивлюсь, если услышу или увижу новые», — заявил он.

Небензя подчеркнул, что Россия справится с новыми американскими санкциями, если их введут. Также постпред РФ при всемирной организации отметил, что российская сторона слышит угрозы главы Белого дома о новых санкциях. Но разговорами о возможности новых санкций против РФ президент США подогревает внутреннюю аудиторию, указал Небензя.

26 сентября Трамп заявил, что российская экономика на фоне конфликта на Украине «катится к чертям». По его мнению, Москве пора «остановиться», а чтобы ускорить этот процесс, американский лидер также предложил Турции полностью отказаться от российской нефти.

При этом Банк России на прошлой неделе приводил противоположные оценки экономической ситуации в РФ. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в стране продолжается умеренный экономический рост и отсутствует рецессия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп в пятый раз за месяц разочаровался в Путине.