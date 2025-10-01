На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Небензя заявил, что Россия не удивится новым санкциям со стороны США

Небензя: против нас ввели уже столько санкций, что новым не удивимся
true
true
true
close
Eduardo Munoz Alvarez/AP

Россия не удивится введению новых санкций со стороны США, но уже адаптировалась к этому и готова справиться с ними. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции по случаю перехода председательства в Совете Безопасности к России, передает РИА Новости.

«Президент [США Дональд] Трамп — политик особого рода. Он любит быстрые решения, а в данной ситуации быстрые решения не работают, поэтому я не знаю, что будет с санкциями, но мы уже столько их видели, что я не удивлюсь, если услышу или увижу новые», — заявил он.

Небензя подчеркнул, что Россия справится с новыми американскими санкциями, если их введут. Также постпред РФ при всемирной организации отметил, что российская сторона слышит угрозы главы Белого дома о новых санкциях. Но разговорами о возможности новых санкций против РФ президент США подогревает внутреннюю аудиторию, указал Небензя.

26 сентября Трамп заявил, что российская экономика на фоне конфликта на Украине «катится к чертям». По его мнению, Москве пора «остановиться», а чтобы ускорить этот процесс, американский лидер также предложил Турции полностью отказаться от российской нефти.

При этом Банк России на прошлой неделе приводил противоположные оценки экономической ситуации в РФ. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в стране продолжается умеренный экономический рост и отсутствует рецессия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп в пятый раз за месяц разочаровался в Путине.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами