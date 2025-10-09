Трамп пообещал «великое время» для Израиля на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп пообещал, что на следующей неделе на Ближнем Востоке произойдут «грандиозные события». Об этом глава государства рассказал в интервью газете New York Post (NYP).

«Это великое время для Израиля и всего Ближнего Востока, и я, вероятно, отправлюсь туда в воскресенье вечером», — заявил американский лидер Трамп в телефонном интервью изданию.

NYP отмечает, что разговор состоялся спустя несколько часов после прекращения боевых действий между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Трамп также заверил, что предстоящая неделя ознаменует собой «грандиозные события» для ближневосточного региона.

9 октября режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступил в силу. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

Согласно первому этапу мирного плана, ХАМАС в течение 72 часов обязуется передать Израилю заложников. В ответ Израиль в течение суток приступит к частичному выводу войск из анклава и освободит 2000 палестинских заключенных.

