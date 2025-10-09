На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев назвал сюзника, вместе с которым Россия противостоит угрозам Запада

Медведев: Россия и КНДР вместе противостоят угрозам коллективного Запада
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия и Корейская народная демократическая республика (КНДР) вместе противостоят угрозам коллективного Запада и борются за установление подлинно справедливого миропорядка. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Наши страны вместе противостоят угрозам коллективного Запада и борются за установление подлинно справедливого миропорядка», — говорится в публикации.

Медведев отметил, что Россия глубоко признательна корейским друзьям за твердую поддержку специальной военной операции на Украине.

Зампред Совбеза РФ возглавляет делегацию «Единой России», которая прибыла в Пхеньян по приглашению Центрального комитета ТПК. Представители российской стороны примут участие в официальных торжествах, приуроченных к юбилею партии, который будет отмечаться 10 октября.

В ходе визита в Пхеньян Медведев возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые установлены в центральном районе города.

Ранее Медведев заявил о «напрягшихся врагах» после приземления в КНДР.

