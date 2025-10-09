Медведев возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира

Медведев в Пхеньяне возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира

Председатель партии «Единая Россия», заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в КНДР возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне. Об этом сообщает РИА Новости.

Статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира расположены в центральном районе Пхеньяна. Медведев и члены российской делегации почтили память предыдущих руководителей КНДР.

Медведев возглавляет делегацию «Единой России», прибывшую в Пхеньян по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Российская делегация примет участие в официальных торжествах, приуроченных к 80-летнему юбилею партии, который будет отмечаться 10 октября.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление с днем рождения. Помощник Путина охарактеризовал поздравительные слова северокорейского лидера как «теплые и нестандартные».

Ранее Медведев заявил о «напрягшихся врагах» после приземления в КНДР.