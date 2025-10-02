В МИД РФ назвали неприемлемыми заявления о невозможности признания Палестины

Россия считает неприемлемыми любые заявления о невозможности двугосударственного решения конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что Россия уже давно признала Государство Палестина. Москва пошла на такой шаг во исполнение соответствующих решений, принятых в рамках международного права.

«Международное право трактует это именно таким образом, как необходимость создания двух государств. Это закреплено в решениях Генеральной Ассамблеи [ООН], это решено было на других международных площадках», — сказала дипломат.

По ее словам, высказывания о несостоятельности двугосударственного подхода к решению палестино-израильского конфликта не соотносятся с принципиальной позицией РФ. Захарова подчеркнула, что эта позиция пользуется поддержкой мирового большинства.

«Главное — это определить принципы. Принципы не ради принципов, а принципы ради сосуществования народов, ради мирной жизни», — добавила представитель МИД.

25 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не допустит создания Государства Палестина. В то же время он осудил тех, кто выступает за создание данной страны «в самом сердце Израиля».

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о признании Государства Палестина.