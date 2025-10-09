Следующая встреча глав государств Центральной Азии состоится в Ташкенте

Встреча глав государств Центральной Азии состоится в ноябре в Ташкенте

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Ташкенте в ноябре этого года. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

9 октября в Душанбе состоялась встреча президентов Узбекистана и Таджикистана Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона. Они рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-таджикских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

«Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки, в том числе подготовки к предстоящей Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в городе Ташкенте в ноябре этого года», — говорится в сообщении.

8 октября в Таджикистан с государственным визитом прибыл российский президент Владимир Путин. Там он встретился с Рахмоном, после чего прибыл на саммит «Россия – Центральная Азия».

Ранее Кремль сообщил, что Россия и Таджикистан взяли курс на обеспечение безопасности.