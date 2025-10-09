Россия и Таджикистан будут развивать сотрудничество в сфере обеспечения безопасности

Кремль: РФ и Таджикистан взяли курс на обеспечение безопасности

Российская Федерация и Таджикистан намерены развивать сотрудничество в сфере обеспечения безопасности, в том числе противодействия терроризму. Об этом сообщает Кремль.

Подчеркивается, что стороны намерены сотрудничать в целях предотвращения радикализации общества и пресечения распространения деструктивных идеологий.

«Стороны нацелены на дальнейшее развитие сотрудничества в обеспечении безопасности и стабильности двух стран, в том числе в сфере противодействия терроризму и экстремизму, предотвращения радикализации общества и пресечения распространения деструктивных идеологий», — сказано в заявлении.

8 октября Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. Рахмон лично встретил российского президента у трапа самолета.

После подписания ряда договоров глава РФ примет участие во втором саммите Центральная Азия — Россия и в заседании Совета глав государств СНГ. Во время визита в Душанбе, помимо прочего, предусматриваются двусторонние встречи главы российского государства с лидерами ряда стран.

