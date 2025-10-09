На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США пока не запрашивали агреман новому послу в России

Виталий Белоусов/РИА Новости

США пока не запрашивали агреман для нового посла в Российской Федерации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Нет. Не запросили. У нас нет представления на этот счет. Но это их вопрос», — сказал дипломат.

6 марта 2025 года президент России Владимир Путин назначил Александра Дарчиева новым послом РФ в США и постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне.

12 июня российский дипломат вручил президенту США Дональду Трампу верительные грамоты.

С 2017 года послом России в США был Анатолий Антонов. Летом прошлого года он заявил об окончании своей миссии, после чего вернулся в Россию. Президент официально уволил дипломата с должности посла 10 октября.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Отношения России и США
