В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

В настоящий момент новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не стоит на повестке дня. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Просто не стоит на повестке дня», — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

В сентябре Трамп дважды говорил о намерении провести телефонные переговоры с Путиным. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле пока не слышали, чтобы поступал запрос от Соединенных Штатов на разговор Путина с Трампом.

4 сентября специальный посланник президента США Стив Уиткофф во время заседания «коалиции желающих» сообщил, что Трамп готов поучаствовать в трехсторонней встрече с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Ушаков в свою очередь заявлял, что глава российского государства пока не имеет каких-либо договоренностей с лидером США о трехсторонней или отдельной двусторонней встрече с Зеленским.

Ранее в Кремле оценили вероятность телефонного разговора Путина и Трампа.