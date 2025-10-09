На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что РФ даст правовую оценку после крушения AZAL

Александр Казаков/РИА Новости

После крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL будет проведена правовая оценка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает РИА Новости.

По словам президента РФ, Россия проведет объективное расследование и установит истинные причины крушения самолета AZAL.

Путин отметил, что для окончательного завершения расследования и проставления «всех точек над i» в этой ситуации потребуется определенное время. Он подтвердил приверженность России тщательному и беспристрастному расследованию обстоятельств катастрофы.

Путин и Алиев проводят переговоры в Душанбе.

Российский лидер подчеркнул, что причиной катастрофы пассажирского самолета AZAL стало в том числе присутствие в небе украинского беспилотника.

По словам Путина, экипажу самолета AZAL предлагали совершить посадку в Махачкале, однако они решили идти в аэропорт базирования.

Ранее Путин и Алиев пожали руки.

