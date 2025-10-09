Песков: воодушевленный европейцами Киев не тяготеет к мирному процессу

Воодушевленные европейцами власти Украины сейчас не тяготеют к мирному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По мнению представителя Кремля, украинским властям кажется, что что-то изменится на фронтах, они перейдут в позитивную динамику. Однако реальное положение дел свидетельствует об обратном, отметил Песков.

Пресс-секретарь также заявил, что произошла пауза в процессе диалога по урегулированию на Украине.

Накануне заместитель главы министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков сообщил, что импульс для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, который последовал после встречи российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске 15 августа, оказался исчерпан. По словам дипломата, причиной этому стала деструктивная политика Европы.

