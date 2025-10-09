На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал Россию крупнейшим торговым партнером Таджикистана

Путин заявил, что РФ является крупнейшим внешнеторговым партнером Таджикистана
Россию и Таджикистан связывают дружеские, союзнические отношения. Об этом по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил российский лидер Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства обратил внимание, что Россия остается крупнейшим внешнеторговым партнером Таджикистана и ведущим инвестором в республике. Как он сказал, Москва и Душанбе практически полностью перешли на национальные валюты во взаимной торговле.

«Их доля в коммерческих сделках по итогам 2024 года составляет свыше 97%», — подчеркнул Путин.

8 октября президент РФ прибыл в Таджикистан с государственным визитом. В тот же день Путин и Рахмон провели обед в неформальной обстановке в ботаническом саду «Ирам» («Райский сад»), расположенном в Душанбе.

9 октября началась официальная часть визита российского лидера в республику. Утром главы двух государств провели переговоры, в ходе которых «с глазу на глаз» обсудили самые чувствительные вопросы.

Ожидается, что в ходе поездки в Таджикистан президент РФ также примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ. Кроме того, у него запланированы встречи с лидерами ряда других стран.

Ранее Путин поблагодарил Рахмона за внимательное отношение к русскому языку.

