Путин обсудил с Рахмоном чувствительные вопросы

Путин сообщил, что обсудил с Рахмоном с глазу на глаз чувствительные моменты
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в ходе своего визита в Душанбе обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном «с глазу на глаз» самые чувствительные моменты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сейчас имели возможность с вами с глазу на глаз поговорить на наиболее чувствительные темы» , — сказал российский лидер во время встреч с коллегой.

8 октября Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. Рахмон лично встретил российского президента у трапа самолета. Ожидается подписание лидерами двух стран ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.

Также глава РФ примет участие во втором саммите Центральная Азия — Россия и в заседании Совета глав государств СНГ. Во время визита в Душанбе, помимо прочего, предусматриваются двусторонние встречи главы российского государства с лидерами ряда стран.

Ранее Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков.

