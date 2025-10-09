Ушаков рассказал, продолжает ли Кремль контактировать с администрацией США

Ушаков заявил об отсутствии спада в контактах между Кремлем и администрацией США

Кремль продолжает контактировать с американской администрацией. Об этом в ходе беседы с журналистами «Интерфакса» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Спада в контактах нет», — сказал он.

8 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что между Москвой и Вашингтоном продолжаются контакты по вопросу обмена заключенными.

В тот же день он рассказал, что появившийся после переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа импульс по урегулированию конфликта на Украине оказался исчерпан. По словам дипломата, это стало результатом деструктивной деятельности, прежде всего европейских политиков.

Путин и Трамп в августе текущего года провели первую за последние семь лет полноформатную встречу. Саммит состоялся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями глав государств о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений. В ходе переговоров президенты РФ и США обсудили ряд ключевых вопросов, в том числе урегулирование украинского кризиса и перспективы контроля над ядерными вооружениями.

Ранее Трамп заявил, что ладит с Путиным, но очень разочарован в нем.