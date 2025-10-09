На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стармер рассказал о переговорах с Моди по ситуации на Украине

Стармер обсудил с Моди необходимость мира и стабильности на Украине
Alastair Grant/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал, что в ходе своего визита в Индию обсудил с главой индийского правительства Нарендрой Моди ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

По словам Стармера, главными темами встречи стали необходимость установления «справедливого и длительного мира на Украине, стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и сотрудничества в ключевых сферах, таких как климат и энергетика, включая отказ от зависимости от полезных ископаемых».

8 октября Стармер был смущен, когда за несколько часов до встречи с Моди премьер Индии тепло поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Сам Стармер заявил, что не направлял Путину никаких поздравлений, отметив для протокола, что не связывался с ним по этому поводу.

Ранее Маск назвал британского премьера «актером с пустой головой».

