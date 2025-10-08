Кир Стармер смутился, когда Моди поздравил Путина с днем рождения

Премьер Индии Нарендра Моди тепло поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения прямо перед визитом в Индию главы британского правительства Кира Стармера, последний оказался смущен этим фактом. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Моди направил теплое поздравление с днем рождения президенту России Владимиру Путину, высоко оценив приверженность российского лидера углублению связей. Сообщение было опубликовано всего за несколько часов до прибытия премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Индию с торговой миссией, что создало неловкое начало визита», — говорится в сообщении издания.

Стармер возглавляет делегацию из 125 британских деятелей бизнеса, науки и культуры, прибывшую в Мумбаи, стремясь воспользоваться долгожданным соглашением о свободной торговле, пишет Bloomberg.

7 октября более 40 зарубежных лидеров направили поздравления президенту России Владимиру Путину с днем рождения.

Среди поздравивших — председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Поздравления поступили по телефону, в виде телеграмм и через социальные сети.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал послания от Си Цзиньпина и Ким Чен Ына как «весьма теплые» и нестандартные. Лидер КНДР в своем обращении отметил успехи Путина в строительстве «могучей и процветающей России» и пообещал, что дружба между Москвой и Пхеньяном будет вечной.

Нарендра Моди тепло поздравил российского лидера в ходе телефонного разговора, в рамках которого стороны также затронули вопросы подготовки к предстоящему визиту Путина в Индию.

В числе позвонивших и направивших письменные послания — главы государств СНГ: президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также премьер-министр Армении.

Свои поздравления передали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо. Публичные послания в соцсетях оставили президенты Боливии Луис Арсе и Кубы Мигель Диас-Канель.

Также Путина поздравили лидеры Абхазии и Южной Осетии, президент Республики Сербской Милорад Додик и задержанная глава Гагаузии Евгения Гуцул, которая через адвоката оценила поддержку России.

Ранее Путин в день рождения пригласил военных на обед в Петербурге.