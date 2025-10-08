На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Британии открестился от поздравлений Путину

Премьер Стармер заявил, что не поздравлял Путина с днем рождения
true
true
true
close
Alastair Grant/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не поздравлял президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом написал Bloomberg.

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов о телефонном разговоре между премьер-министром Индии и российским лидером. Стармер подчеркнул, что не направлял Путину никаких поздравлений, отметив для протокола, что не связывался с ним по этому поводу.

Также главу России не поздравил президент Сербии Александр Вучич. Это уже второй год подряд, когда сербский глава не поздравил своего коллегу.

Тем не менее 7 октября более 40 зарубежных лидеров направили поздравления президенту России Владимиру Путину с днем рождения.

Среди поздравивших — председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Поздравления поступили по телефону, в виде телеграмм и через социальные сети.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал послания от Си Цзиньпина и Ким Чен Ына как «весьма теплые» и нестандартные. Лидер КНДР в своем обращении отметил успехи Путина в строительстве «могучей и процветающей России» и пообещал, что дружба между Москвой и Пхеньяном будет вечной.

Ранее Путин в день рождения пригласил военных на обед в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами