Премьер Британии открестился от поздравлений Путину

Премьер Стармер заявил, что не поздравлял Путина с днем рождения

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не поздравлял президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом написал Bloomberg.

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов о телефонном разговоре между премьер-министром Индии и российским лидером. Стармер подчеркнул, что не направлял Путину никаких поздравлений, отметив для протокола, что не связывался с ним по этому поводу.

Также главу России не поздравил президент Сербии Александр Вучич. Это уже второй год подряд, когда сербский глава не поздравил своего коллегу.

Тем не менее 7 октября более 40 зарубежных лидеров направили поздравления президенту России Владимиру Путину с днем рождения.

Среди поздравивших — председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Поздравления поступили по телефону, в виде телеграмм и через социальные сети.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал послания от Си Цзиньпина и Ким Чен Ына как «весьма теплые» и нестандартные. Лидер КНДР в своем обращении отметил успехи Путина в строительстве «могучей и процветающей России» и пообещал, что дружба между Москвой и Пхеньяном будет вечной.

Ранее Путин в день рождения пригласил военных на обед в Петербурге.