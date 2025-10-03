На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Маск назвал британского премьера «актером с пустой головой»

Маск считает премьера Британии Стармера актером с пустой головой
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера «актером с пустой головой» из-за его позиции по вопросу миграции.

«Стармер — актер с пустой головой. Другие подсказывают ему, что говорить», — написал Маск в соцсети X, комментируя критический пост одного из пользователей с ответом Стармеру на слова про ультраправых.

13 сентября в Великобритании прошел крупный митинг ультраправых против миграционной политики. По оценкам полиции, в нем участвовали от 110 тыс. до 150 тыс. человек. Многие демонстранты несли флаги Англии с крестом Святого Георгия и флаг Британии «Юнион Джек». Протестующие выкрикивали различные лозунги, происходили стычки с полицейскими, не менее девяти человек были задержаны.

Маск поддержал протесты и выступил на акции в онлайн-формате. В ходе своей речи он раскритиковал правительство Стармера и призвал распустить парламент.

Ранее отец Маска заявил о нежелании британцев видеть Стармера премьером.

