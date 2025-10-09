На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мы урегулируем ситуацию с Россией»: Трамп высказался о конфликте на Украине

Трамп считает, что конфликт России и Украины будет урегулирован
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что конфликт на Украине удастся урегулировать.

«Я думаю, что мы в конечном счете урегулируем ситуацию с Россией», — сказал глава государства.

Накануне замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что импульс для урегулирования конфликта между РФ и Украиной, который последовал после встречи президента Владимира Путина с Трампом на Аляске, оказался исчерпан. По словам дипломата, причиной этому стала деструктивная политика Европы.

Кроме того, Рябков признал, что российско-американские отношения дали трещину. В Кремле подчеркнули, что диалог Москвы и Вашингтона по линии дипломатических ведомств находится в «подавленном» состоянии. Несмотря на это, директор офиса по России Госдепа Питер Андреоли прибыл в Москву с визитом для проведения консультаций с американскими дипломатами.

Ранее полковник Ходаренок допустил, что США могут передать Украине ракеты страшнее Tomahawk.

