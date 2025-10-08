На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Представитель Госдепа провел в Москве встречи в МИД РФ

Представитель Госдепа посетил Москву для консультаций с дипломатами США
true
true
true
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Директор офиса по России Госдепартамента США Питер Андреоли находится с визитом в Москве для проведения плановых консультаций с американскими дипломатами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в посольстве США в РФ.

«Господин Андреоли находится с визитом в Москве для проведения плановых консультаций с дипломатами американского посольства», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что у Андреоли также состоялись некоторые другие ограниченные контакты. Кроме того, представитель госдепа провел обсуждения вопросов работы посольств в обеих странах, находясь в Министерстве иностранных дел РФ.

8 октября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что импульс для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, который последовал после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске, оказался исчерпан. По его словам, причиной этому стала деструктивная политика Европы.

Кроме того, дипломат признал, что российско-американские отношения дали трещину. В Кремле подчеркнули, что диалог Москвы и Вашингтона по линии дипломатических ведомств сейчас находится в «подавленном» состоянии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили отличие G8 от G20.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами