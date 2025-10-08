Представитель Госдепа провел в Москве встречи в МИД РФ

Директор офиса по России Госдепартамента США Питер Андреоли находится с визитом в Москве для проведения плановых консультаций с американскими дипломатами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в посольстве США в РФ.

«Господин Андреоли находится с визитом в Москве для проведения плановых консультаций с дипломатами американского посольства», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что у Андреоли также состоялись некоторые другие ограниченные контакты. Кроме того, представитель госдепа провел обсуждения вопросов работы посольств в обеих странах, находясь в Министерстве иностранных дел РФ.

8 октября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что импульс для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, который последовал после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске, оказался исчерпан. По его словам, причиной этому стала деструктивная политика Европы.

Кроме того, дипломат признал, что российско-американские отношения дали трещину. В Кремле подчеркнули, что диалог Москвы и Вашингтона по линии дипломатических ведомств сейчас находится в «подавленном» состоянии.

