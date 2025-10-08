На Украине рассказали о списке стран, с которыми будет разрешено множественное гражданство

Правительство Украины формирует список стран, граждане которых могут получить украинский паспорт в упрощенном порядке. Об этом своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По его словам, список будет составлять МИД Украины.

«Уже известны критерии, по которым будут выбирать страны», — написал парламентарий.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон о легализации множественного гражданства. По его словам, он поручил безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации закона.

Также украинский лидер заявил, что будет начата разработка списка стран, с которыми множественное гражданство будет разрешено.

18 июня Верховная рада приняла законопроект, подразумевающий право украинцев на двойное гражданство. Также законопроект предусматривает лишение гражданства Украины тех лиц, которые вступили в ряды Вооруженных сил России, которые получили российский паспорт, осужденных за «создание угрозы безопасности и интересам Украины», — то есть за коллаборационизм и государственную измену.

Ранее стало известно, сколько граждан Украины обратились за гражданством России в 2024 году.