На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине рассказали о списке стран, с которыми будет разрешено множественное гражданство

Киев формирует список стран, чьим гражданам упростят получение паспорта Украины
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Правительство Украины формирует список стран, граждане которых могут получить украинский паспорт в упрощенном порядке. Об этом своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По его словам, список будет составлять МИД Украины.

«Уже известны критерии, по которым будут выбирать страны», — написал парламентарий.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон о легализации множественного гражданства. По его словам, он поручил безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации закона.

Также украинский лидер заявил, что будет начата разработка списка стран, с которыми множественное гражданство будет разрешено.

18 июня Верховная рада приняла законопроект, подразумевающий право украинцев на двойное гражданство. Также законопроект предусматривает лишение гражданства Украины тех лиц, которые вступили в ряды Вооруженных сил России, которые получили российский паспорт, осужденных за «создание угрозы безопасности и интересам Украины», — то есть за коллаборационизм и государственную измену.

Ранее стало известно, сколько граждан Украины обратились за гражданством России в 2024 году.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами