Стало известно, сколько граждан Украины обратились за гражданством России в 2024 году

Климов: в 2024 году за российским гражданством обратились около 600 украинцев

Директор консульского департамента министерства иностранных дел России Алексей Климов рассказал, сколько украинских граждан обратились в российские загранучреждения в 2024 году за гражданством РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в российские загранучреждения за гражданством РФ обратилось около 600 граждан Украины.

В ноябре министерство внутренних дел России предложило ограничить пребывание в РФ украинцев, не имеющих разрешения, до 31 марта 2025 года. Подготовленные ведомством поправки размещены на портале проектов нормативных актов, сейчас документ находится на этапе общественных обсуждений.

В октябре сообщалось, что в Москве арестовали преступную группу из шести человек, которая, как утверждается, незаконно оформила документы 16 украинцам для получения гражданства РФ.

В числе фигурантов дела граждане РФ, Украины и Молдавии, а также бывший работник отдела по вопросам миграции УМВД России по Воронежу. По данным следствия, они действовали с 2021 по 2023 год в составе преступной группы.

Ранее в России начали лишать гражданства за непринятие присяги.