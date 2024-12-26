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Стало известно, сколько граждан Украины обратились за гражданством России в 2024 году

Климов: в 2024 году за российским гражданством обратились около 600 украинцев
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РИА «Новости»

Директор консульского департамента министерства иностранных дел России Алексей Климов рассказал, сколько украинских граждан обратились в российские загранучреждения в 2024 году за гражданством РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в российские загранучреждения за гражданством РФ обратилось около 600 граждан Украины.

В ноябре министерство внутренних дел России предложило ограничить пребывание в РФ украинцев, не имеющих разрешения, до 31 марта 2025 года. Подготовленные ведомством поправки размещены на портале проектов нормативных актов, сейчас документ находится на этапе общественных обсуждений.

В октябре сообщалось, что в Москве арестовали преступную группу из шести человек, которая, как утверждается, незаконно оформила документы 16 украинцам для получения гражданства РФ.

В числе фигурантов дела граждане РФ, Украины и Молдавии, а также бывший работник отдела по вопросам миграции УМВД России по Воронежу. По данным следствия, они действовали с 2021 по 2023 год в составе преступной группы.

Ранее в России начали лишать гражданства за непринятие присяги.

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