На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белоусов рассказал о последствиях участия КНДР в освобождении Курской области

Белоусов: участие КНДР в операции в Курской области подтвердило союз двух стран
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало подтверждением всеобъемлющего стратегического союза между странами. Его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

Глава российского оборонного ведомства выступил с речью в ходе церемонии открытия памятника, посвященного подвигу корейских партизан в годы Великой Отечественной войны, на «Аллее союзников». На мероприятии присутствовал также министр обороны Северной Кореи Но Гван Чхоль.

«В годы жестоких испытаний вместе с Красной Армией корейские товарищи шли к долгожданной победе, обретению независимости и возрождению Отечества», – сказал Белоусов, после чего передал северокорейской стороне бронзовую копию статуи, предназначенную для лидера КНДР Ким Чем Ына.

В свою очередь, Но Гван Чхоль во время церемонии заявил о полной поддержке армии и народа России, которая отстаивает право на суверенитет, территориальную целостность и интересы его страны.

4 сентября Ким Чен Ын во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине сообщил, что КНДР будет поддерживать РФ в защите суверенитета и территориальной целостности. Сообщалось, что северокорейский лидер выразил радость от того, что снова встретился с российским коллегой, и положительно оценил динамичное расширение и развитие отношений между странами.

Ранее Лавров обвинил США в провокационной активности против Северной Кореи.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами