Белоусов: участие КНДР в операции в Курской области подтвердило союз двух стран

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало подтверждением всеобъемлющего стратегического союза между странами. Его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

Глава российского оборонного ведомства выступил с речью в ходе церемонии открытия памятника, посвященного подвигу корейских партизан в годы Великой Отечественной войны, на «Аллее союзников». На мероприятии присутствовал также министр обороны Северной Кореи Но Гван Чхоль.

«В годы жестоких испытаний вместе с Красной Армией корейские товарищи шли к долгожданной победе, обретению независимости и возрождению Отечества», – сказал Белоусов, после чего передал северокорейской стороне бронзовую копию статуи, предназначенную для лидера КНДР Ким Чем Ына.

В свою очередь, Но Гван Чхоль во время церемонии заявил о полной поддержке армии и народа России, которая отстаивает право на суверенитет, территориальную целостность и интересы его страны.

4 сентября Ким Чен Ын во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине сообщил, что КНДР будет поддерживать РФ в защите суверенитета и территориальной целостности. Сообщалось, что северокорейский лидер выразил радость от того, что снова встретился с российским коллегой, и положительно оценил динамичное расширение и развитие отношений между странами.

Ранее Лавров обвинил США в провокационной активности против Северной Кореи.