Россия готова передать специалистам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) контрольные пробы, а также другие материалы по фактам применения боевых отравляющих веществ со стороны Киева. Об этом рассказал постпред РФ при организации Владимир Тарабрин, передает ТАСС.

Он уточнил, что Москва обратилась в Технический секретариат ОЗХО с просьбой направить экспертов с визитом для оказания технической помощи в соответствии с положениями Конвенции по запрещению химоружия.

«Очень надеемся, что этот визит состоится. Будем готовы передать контрольные пробы, аналитические материалы по их анализу, сопутствующую документацию», — сообщил Тарабрин.

17 июля в Минобороны рассказали, что в ходе специальной военной операции (СВО) зафиксировано более 500 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс), а также отравляющих веществ психотропного (Би-Зет) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота).

До этого журналист Ахмед Адель выразил мнение, что России не стоит рассчитывать, что ее инициативы по подтверждению применения Киевом химического оружия будут приняты во внимание полностью прозападной ОЗХО.

Москве следует подать жалобу в организацию, предоставив соответствующие доказательства и документы. В случае, если она не отреагирует должным образом, то российским политикам следует подумать о приостановлении участия страны в ОЗХО, отметил Адель.

Ранее в постпредстве РФ прокомментировали обвинения НАТО в применении химоружия.