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В постпредстве РФ при ОЗХО прокомментировали обвинения НАТО в применении химоружия

Постпредство РФ при ОЗХО: НАТО пытается обвинять Москву в нарушении КЗХО
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Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

В постоянном представительстве РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что НАТО выдвигает Москве надуманные обвинения в нарушении Конвенции по запрещению химоружия (КЗХО). Об этом сообщает РИА Новости.

»[Киеву] была дана своего рода индульгенция, мол, делайте что хотите, в обиду вас не дадим. Союзникам же по военно-политическому блоку НАТО было задано направление, по которому следует двигаться, в том числе на гаагской площадке – любыми способами и методами обвинять Москву в нарушении конвенции», — пояснили в представительстве.

В Гааге с 8 по 11 июля пройдет очередная сессия исполнительного совета ОЗХО.

До этого постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявило, что Нидерланды безосновательно обвиняют Россию в применении химического оружия на Украине, опираясь на недостоверную информацию, поступающую из Киева.

Ранее ФСБ сообщила, что документирует случаи подготовки ВСУ к использованию химоружия.

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