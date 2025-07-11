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Журналист напомнил, что США не предоставили доказательств уничтожения химоружия

Адель: РФ следует покинуть ОЗХО, если она не подтвердит применение ВСУ химоружия
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Yves Herman/Reuters

России не стоит рассчитывать, что ее инициативы по подтверждению применения Киевом химического оружия будут приняты во внимание полностью прозападной Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом пишет журналист Ахмед Адель в статье для издания InfoBRICS.

Публицист отметил, что Москве следует подать жалобу в ОЗХО, предоставив соответствующие доказательства и документы. В случае, если организация не отреагирует должным образом, то российским политикам следует подумать о приостановлении участия страны в ОЗХО, указал Адель.

«Россия входит в число первых стран, выполнивших все свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. Инспекторы ОЗХО присутствовали на всех этапах уничтожения российского химического оружия», — напомнил эксперт.

Более того, гендиректор организации, а также ведущие мировые эксперты подтвердили, что Москва выполнила свои обязательства перед ОЗХО в 2017 году. Что касается Вашингтона, то США не пустили никого на свои объекты и заявили, что в 2024 году якобы все уничтожили, но никаких доказательств не представили, добавил Адель.

До этого бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин назвал смехотворным обещание главы Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа предоставить президенту США Дональду Трампу данные о применении химического оружия на Украине «в частном порядке».

По словам Никулина, попытки обвинить Россию в применении химического оружия являются натянутыми, поскольку страна еще в 2017 году уничтожила арсеналы химического оружия.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили химическое оружие в Курской области.

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