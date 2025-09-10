В США заявили о готовности к сотрудничеству с РФ после урегулирования конфликта на Украине

Вэнс: Трамп готов укрепить экономические связи с РФ после мира на Украине

Президент США Дональд Трамп готов к укреплению экономических связей с Россией, если удастся урегулировать конфликта на Украине. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью газете The Washington Post.

Отвечая на вопрос о России и Украине, Вэнс заявил, что Трамп «не видит никаких причин» для экономической изоляции России, «кроме продолжения конфликта».

Трамп хочет, чтобы боевые действия прекратились. Кроме того, он был бы «открыт для целого ряда экономических соглашений, которые выгодны США, если будет достигнут мир», подчеркнул вице-президент.

«Давайте будем честны. Нравится вам Россия или нет, согласны вы или нет с ее аргументами в пользу конфликта, простой факт заключается в том, что у них много нефти, много газа, много полезных ископаемых», — сказал он.

До этого Трамп заявил, что президенты России и Украины пока не готовы к заключению мирного соглашения. При этом он добавил, что в ближайшее время «кое-что произойдет», и ситуация поменяется.

Ранее политолог назвал перспективные направления сотрудничества США и России.