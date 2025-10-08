На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова повторила заявление Путина о возможной отправке Tomahawk на Украину

Захарова: отправка Tomahawk на Украину подорвет российско-американские отношения
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин четко дал понять, что возможная отправка американских ракет Tomahawk на Украину нанесет непоправимый ущерб двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что Киев не сможет использовать эти ракеты без прямого участия в процессе американских военнослужащих.

«Об этом говорило российское руководство неоднократно. Соответствующее решение администрации США, повторю, если оно в конечном итоге будет принято, не только чревато закручиванием спирали конфронтации, но и нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям, которые только-только стали проявлять элементы возобновления двустороннего диалога», — сказала Захарова.

7 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение об отправке крылатых ракет Tomahawk на Украину. Но, по словам главы государства, сначала он хочет выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты.

Как написала газета Mundo, американский лидер пока рассматривает поставки Tomahawk в очень ограниченном количестве и лишь в рамках давления на Москву. В то же время журналисты отметили, что поставки ракет могут увеличиться, если президент США не сможет «принудить РФ к переговорам».

Ранее в МИД РФ призвали США сохранять трезвость в вопросе поставок Tomahawk на Украину.

