Трамп хочет передать Киеву Tomahawk для давления на Россию

Президент США Дональд Трамп пока рассматривает поставки Украине ракет Tomahawk в очень ограниченном количестве и лишь в рамках давления на Россию. Между тем если у него не получится «принудить РФ к переговорам», то поставки дальнобойных ракет могут увеличиться, цитирует РИА Новости газету Mundo.

Журналисты издания называют подобную ситуацию «рычагом давления на Владимира Путина», чтобы заставить его сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским.

7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. Американский лидер подчеркнул, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты. В Кремле ранее предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. По данным Axios, администрация Трампа выражает беспокойство в связи с возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде предупредили, что будут расценивать удары Tomahawk как «американскую операцию».