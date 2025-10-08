На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России обратились к США в связи с возможной поставкой Tomahawk Украине

Рябков: Россия призывает США сохранять трезвость в вопросе поставок Tomahawk ВСУ
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Российская сторона призывает США трезво и здраво подойти к вопросу поставок Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что без соответствующих специалистов для запуска такого оружия потребуется прямое задействование персонала из США. Рябков выразил надежду на то, что инициаторы этих поставок осознают тяжесть последствий.

«Мы, разумеется, призываем американское руководство и американских военных трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации», — добавил он.

При этом, по словам замминистра МИД России, Москва не нервничает в связи с возможной передачей Киеву крылатых ракет.

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. Американский лидер подчеркнул, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты. В Кремле ранее предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. По данным Axios, администрация Трампа выражает беспокойство в связи с возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе раскрыли, до каких городов России смогут долететь ракеты Tomahawk.

Отношения России и США
