Американские аналитики назвали устаревшим ядерный арсенал США

Эксперты аналитического центра Heritage Foundation по вопросам стратегического сдерживания заявили, что ядерный арсенал США слишком устаревший, чтобы противостоять России и Китаю. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полученный текст доклада.

В докладе отмечается, что арсенал США, насчитывающий около 1750 развернутых ядерных боеголовок, делает страну уязвимой, поскольку Россия, Китай и КНДР «с головокружительной скоростью наращивают свои арсеналы».

Аналитики прогнозируют, что к 2050 году Вашингтон увеличит число своих ядерных боезарядов примерно до 4625 единиц оперативно развернутого ядерного оружия.

В конце сентября президент США Дональд Трамп заявил, что восстановил американский ядерный потенциал. Выступая перед высшим офицерским составом ВС Соединенных Штатов в Куантико, американский лидер выразил надежду на то, что ядерное оружие США не придется применять.

До этого Трампа выражал обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что США намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

Ранее Трамп заявил, что морфлот США превосходит Россию и Китай по подлодкам.