На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Американские аналитики назвали устаревшим ядерный арсенал США

Heritage Foundation: США отстают в ядерной гонке из-за устарелого арсенала
close
Charlie Riedel/AP

Эксперты аналитического центра Heritage Foundation по вопросам стратегического сдерживания заявили, что ядерный арсенал США слишком устаревший, чтобы противостоять России и Китаю. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полученный текст доклада.

В докладе отмечается, что арсенал США, насчитывающий около 1750 развернутых ядерных боеголовок, делает страну уязвимой, поскольку Россия, Китай и КНДР «с головокружительной скоростью наращивают свои арсеналы».

Аналитики прогнозируют, что к 2050 году Вашингтон увеличит число своих ядерных боезарядов примерно до 4625 единиц оперативно развернутого ядерного оружия.

В конце сентября президент США Дональд Трамп заявил, что восстановил американский ядерный потенциал. Выступая перед высшим офицерским составом ВС Соединенных Штатов в Куантико, американский лидер выразил надежду на то, что ядерное оружие США не придется применять.

До этого Трампа выражал обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что США намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

Ранее Трамп заявил, что морфлот США превосходит Россию и Китай по подлодкам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами