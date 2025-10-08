На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД России примет участие в российско-арабском саммите

Захарова: Лавров посетит сессию российско-арабского форума 13 октября
Kevin Lamarque/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 октября посетит седьмую министерскую сессию российско-арабского саммита в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался на сайте ведомства.

«Тринадцатого октября в Москве состоится седьмая министерская сессия российско-арабского форума сотрудничества с участием главы российского внешнеполитического ведомства [Лаврова]», — сказала она.

По словам Захаровой, ожидается также прибытие на форум генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абуль Гейта и глав внешнеполитических ведомств ряда арабских стран. Как заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, российская сторона пригласила на саммит лидеров 22 стран.

Сам российско-арабский саммит пройдет в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских государств Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, которые входят в Лигу арабских государств.

10 сентября сообщалось, что президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа возглавит национальную делегацию на первом российско-арабском саммите в Москве. В тот же день намерение приехать на саммит подтвердил король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа.

Ранее Катар анонсировал свое участие в российско-арабском саммите.

