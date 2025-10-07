На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

РФ пригласила на первый российско-арабский саммит лидеров более 20 государств

Ушаков: РФ пригласила на первый российско-арабский саммит лидеров 22 стран
true
true
true
close
Shutterstock

Россия пригласила на первый российско-арабский саммит лидеров 22 стран и генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абуль Гейта. Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что где-то в понедельник-вторник уже будет окончательно ясен состав участников. По крайней мере, мы пригласили лидеров всех 22 стран и, естественно, генерального секретаря Лиги арабских государств», — сказал он.

7 октября стало известно, что в саммите примут участие представители Катара с посланием о сотрудничестве, взаимопонимании и достижении мира в регионе.

Первый российско-арабский саммит пройдет в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских государства Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, которые входят в Лигу арабских государств.

10 сентября сообщалось, что президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа возглавит национальную делегацию на первом российско-арабском саммите в Москве. В тот же день намерение приехать на саммит подтвердил король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа.

Ранее Путин удивился удару Израиля по Катару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами