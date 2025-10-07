РФ пригласила на первый российско-арабский саммит лидеров более 20 государств

Россия пригласила на первый российско-арабский саммит лидеров 22 стран и генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абуль Гейта. Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что где-то в понедельник-вторник уже будет окончательно ясен состав участников. По крайней мере, мы пригласили лидеров всех 22 стран и, естественно, генерального секретаря Лиги арабских государств», — сказал он.

7 октября стало известно, что в саммите примут участие представители Катара с посланием о сотрудничестве, взаимопонимании и достижении мира в регионе.

Первый российско-арабский саммит пройдет в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских государства Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, которые входят в Лигу арабских государств.

10 сентября сообщалось, что президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа возглавит национальную делегацию на первом российско-арабском саммите в Москве. В тот же день намерение приехать на саммит подтвердил король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа.

Ранее Путин удивился удару Израиля по Катару.