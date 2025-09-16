Премьер Ирака примет участие в арабо-российском саммите в Москве

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани примет участие в арабо-российском саммите в Москве. Об этом сообщает агентство INA со ссылкой на советника главы иракского кабмина по нацбезопасности Касема аль-Араджи.

В ходе переговоров с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, находящимся с визитом в Багдаде, аль-Араджи обсудил подготовку к предстоящей встрече премьер-министра Ирака с президентом России Владимиром Путиным. Визит состоится в рамках российско-арабского саммита, который пройдет в Москве. Аль-Араджи отметил, что ас-Судани возглавит иракскую делегацию на этом мероприятии.

16 сентября Шойгу прибыл с рабочим визитом в Багдад. По его словам, что контакты между Российской Федерацией и Республикой Ирак становятся интенсивнее, обсуждаются вопросы бизнеса, экономики, транспорта, военного и военно-технического сотрудничества.

В июле руководитель комитета по работе с Ираком Ассоциации экспортеров и импортеров Юлия Куварзина заявила «Газете.Ru», что иракское государство может стать перспективным партнером для России. По ее словам, сегодня Ирак — одно из самых перспективных направлений для выхода на ближневосточные рынки. Население страны превышает 46 млн человек, при этом более 70% живут в городах.

Ранее сообщалось, что Ирак займется улучшением системы ПВО в свете атак Израиля.