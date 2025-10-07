Катар примет участие в российско-арабском саммите

Представители Катара примут участие в первом российско-арабском саммите в Москве с посланием о сотрудничестве, взаимопонимании и достижении мира в регионе. Об этом сообщил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, передает РИА Новости.

«Мы (делегация Катара. — «Газета.Ru») прибудем на саммит с посланием о партнерстве, взаимопонимании и установлении мира в регионе на основе Арабской инициативы по решению арабо-израильского конфликта», — сказал он.

Первый российско-арабский саммит пройдет в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских государства Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, которые входят в Лигу арабских государств.

10 сентября стало известно, что президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа возглавит национальную делегацию на первом российско-арабском саммите в Москве. В тот же день намерение приехать на саммит подтвердил король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа.

16 сентября агентство INA со ссылкой на советника главы иракского кабмина по нацбезопасности Касема аль-Араджи сообщило, что премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани также примет участие в арабо-российском саммите в Москве.

Ранее Путин удивился удару Израиля по Катару.