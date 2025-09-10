Президент Сирии возглавит делегацию на российско-арабском саммите

Президент аш-Шараа представит Сирию на российско-арабском саммите в Москве

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа возглавит национальную делегацию на первом российско-арабском саммите в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве Сирии.

Как уточнили в дипмиссии, решение было объявлено во время пресс-конференции вице-премьера России Александра Новака и главы МИД Сирии Асаада аш-Шибани в Дамаске. Саммит пройдет 15 октября с участием стран Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки.

Это первый саммит такого формата, который соберет представителей арабских государств-членов Лиги арабских государств и Российскую Федерацию.

9 сентября генсек администрации президента Сирии Махер аш-Шараа принял российскую делегацию в Дамаске. Делегацию РФ возглавлял Александр Новак. В рамках визита российская сторона планирует обсудить с сирийскими властями вопросы, связанные с экономикой, безопасностью и политическими событиями.

Ранее на Западе заявили, что Сирия решила не отказываться от печати денег в России.