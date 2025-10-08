На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Переговоры Путина и Зеленского окрестили концом Украины

Аналитик Полетаев: переговоры Путина и Зеленского обернутся концом Украины
true
true
true
close
РИА Новости/AP

Переговоры президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского приведут к концу государственности Украины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный аналитик и один из основателей проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Прямые переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным станут концом существующего на Украине политического режима», — заявил Полетаев.

По его словам, в текущих условиях дипломатическое урегулирование конфликта между Москвой и Киевом невозможно. Многие выдвигаемые Россией условия критичны для Украины, отметил аналитик.

Требования отказаться от членства в НАТО, прекратить давление на русскоязычное население и каноническую УПЦ напрямую влияют на основу нынешней государственности Украины, подчеркнул эксперт.

До этого бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о якобы сорвавшейся встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая должна была состояться в Стамбуле в апреле 2022 года. По его словам, переговоры не удалось «довести» после приезда тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона на Украину. Арестович назвал это преступлением против Украины и украинского народа.

Ранее Путин рассказал о правильности решений, принятых в феврале 2022 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами