Путин рассказал о правильности решений, принятых в феврале 2022 года

Путин назвал решения, принятые в феврале 2022 года, правильными и своевременными

Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Северо-Западный федеральный округ оценил решения, принятые в феврале 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», — заявил Путин.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине для настоящего и будущего страны.

Пресс-секретарь добавил, что РФ продолжает спецоперацию, чтобы обеспечивать свои интересы.

В этом же интервью Песков напомнил, что Путин не раз говорил о необходимости разрешить первопричины конфликта на Украине, однако США и страны Европы ответили жестким отказом.

Представитель Кремля также выразил недоумение отказом президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву для переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее Путин заявил, что Россия будет считать законными целями любые войска на территории Украины.