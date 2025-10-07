На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о правильности решений, принятых в феврале 2022 года

Путин назвал решения, принятые в феврале 2022 года, правильными и своевременными
true
true
true

Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Северо-Западный федеральный округ оценил решения, принятые в феврале 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», — заявил Путин.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине для настоящего и будущего страны.

Пресс-секретарь добавил, что РФ продолжает спецоперацию, чтобы обеспечивать свои интересы.

В этом же интервью Песков напомнил, что Путин не раз говорил о необходимости разрешить первопричины конфликта на Украине, однако США и страны Европы ответили жестким отказом.

Представитель Кремля также выразил недоумение отказом президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву для переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее Путин заявил, что Россия будет считать законными целями любые войска на территории Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами