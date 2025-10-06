Арестович рассказал, как сорвалась встреча Зеленского и Путина

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о якобы сорвавшейся встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая должна была состояться в Стамбуле в апреле 2022 года. Деталями он поделился в интервью Ксении Собчак на YouTube.

«Сорвалась встреча 9 апреля [2022 года] Зеленского и Путина в Стамбуле, она была намечена уже. <…> Я просто знал сроки, находясь в переговорной группе. Я точно знал, что они девятого встречаются, уже решено было полностью. Стамбульское коммюнике, которое подписали Мединский и Арахамия, следующим шагом должна была быть встреча», — сказал Арестович.

По его словам, переговоры не удалось «довести» после приезда тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона на Украину. Это стало преступлением против Украины и украинского народа, отметил политик.

10 марта 2022 года в рамках дипломатического форума в Анталье украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения, в котором в том числе было заявлено о готовности Украины на внеблоковый статус, а вопрос принадлежности Крыма предлагалось решать средствами дипломатии в течение 10-15 лет.

Впоследствии фракции «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле в 2022 году, заявил, что мирные договоренности сорвались из-за совета западных стран не заниматься «эфемерными гарантиями безопасности».

Ранее Арестович раскрыл, действительно ли США пойдут на эскалацию против России.