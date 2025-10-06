На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Арестович рассказал, как сорвалась встреча Зеленского и Путина

Арестович заявил о якобы сорвавшейся встрече Зеленского и Путина в Стамбуле
true
true
true
close
Reuters/РИА Новости

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о якобы сорвавшейся встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая должна была состояться в Стамбуле в апреле 2022 года. Деталями он поделился в интервью Ксении Собчак на YouTube.

«Сорвалась встреча 9 апреля [2022 года] Зеленского и Путина в Стамбуле, она была намечена уже. <…> Я просто знал сроки, находясь в переговорной группе. Я точно знал, что они девятого встречаются, уже решено было полностью. Стамбульское коммюнике, которое подписали Мединский и Арахамия, следующим шагом должна была быть встреча», — сказал Арестович.

По его словам, переговоры не удалось «довести» после приезда тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона на Украину. Это стало преступлением против Украины и украинского народа, отметил политик.

10 марта 2022 года в рамках дипломатического форума в Анталье украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения, в котором в том числе было заявлено о готовности Украины на внеблоковый статус, а вопрос принадлежности Крыма предлагалось решать средствами дипломатии в течение 10-15 лет.

Впоследствии фракции «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле в 2022 году, заявил, что мирные договоренности сорвались из-за совета западных стран не заниматься «эфемерными гарантиями безопасности».

Ранее Арестович раскрыл, действительно ли США пойдут на эскалацию против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами